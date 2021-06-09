Байден продовжив на рік американські санкції проти білоруської влади

Вперше подібний указ був виданий ще в червні 2006 року президентом США Джорджем Бушем — молодшим, який займав тоді пост.

Президент США Джо Байден продовжив на рік дію американських санкцій щодо представників керівництва Білорусі. Він підписав відповідну постанову і направив Конгресу США повідомлення про це, — про це інформує Білий дім.

У тексті постанови йдеться, що дії та політика певних представників білоруського уряду та інших осіб продовжують представляти надзвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США.

Вони "підривають демократичні процеси та інститути в Білорусі". За версією Вашингтона, мають місце "порушення прав людини, пов'язані з політичними репресіями, в тому числі з затриманнями та зникненнями, а також з корупцією і неправомірним використанням державного майна і зловживанням повноваженнями". У зв'язку з цим, додав президент, він продовжив дію санкцій режиму на один рік.

Вперше подібний указ був виданий ще в червні 2006 року президентом США Джорджем Бушем — молодшим, який займав на той момент пост. Арешт накладався на власність певних категорій білоруських громадян в Сполучених Штатах, а також за їх межами, в разі знаходження під контролем американського уряду. До чорного списку офіційних осіб Білорусі, на яких поширювалися санкції, були включені 10 імен.

Раніше США відновили санкції проти державних підприємств Білорусі. Своє рішення Вашингтон пояснює погіршенням ситуації з правами людини через дії режиму Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 23 травня в Білорусі через інформацію про бомбу посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст, засновник Telegram-каналу NEXTA і блогер Роман Протасевич. Медійщика затримали.

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