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Народні прикмети, обряди і звичаї 9 червня

Народні прикмети, обряди і звичаї 9 червня

УНІАН

Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму

9 червня церква та віряни відзначають віддання свята Пасхи та передсвято Вознесіння Господнього, вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардiйського, мучеників Феодори, дiви, i Дидима, воїна, перенесення мощей святителів Київських: Кипрiана, Фотiя та Йони, праведного Йоана Руського, сповідника.

9 червня: церковне свято 

Свята Феодора Олександрійська жила у III ст. В юному віці вступила до монастиря, де своєю працею, молитвою і постом жертовно служила Богові. 

Феодора — християнське ім'я грецького походження, жіноча форма імені Феодор. У католицькій традиції — Теодора. Утворене від грецьких слів "бог, божество" + "дар, подарунок", тобто буквально означає "Божий дар" і за семантикою тотожне іншому грецькому імені Доротея.

9 червня: народні традиції 

У народі день назвали Федорин на честь мучениці Феодори. Сьогодні потрібно багато працювати, адже все зроблене повернеться сторицею.

9 червня: що варто зробити 

  • оберігати таємниці;
  • обережно розмовляти;
  • довіряти снам;
  • опікуватися здоров'ям. 

9 червня: що заборонено робити 

  • пліткувати;
  • займатися марною балаканиною; 
  • підмітати дім віником;
  • лаяти та лихословити;
  • перенапружуватися;
  • працювати понад міру;
  • розв'язувати серйозні справи. 

9 червня: українські народні прикмети

  • Бабки вранці сидять крильцями на схід, у полудень — на південь, а ввечері — на захід.
  • Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.
  • Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.
  • Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.
  • Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму.

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