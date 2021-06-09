Народні прикмети, обряди і звичаї 9 червня

Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму
9 червня церква та віряни відзначають віддання свята Пасхи та передсвято Вознесіння Господнього, вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардiйського, мучеників Феодори, дiви, i Дидима, воїна, перенесення мощей святителів Київських: Кипрiана, Фотiя та Йони, праведного Йоана Руського, сповідника.
9 червня: церковне свято
Свята Феодора Олександрійська жила у III ст. В юному віці вступила до монастиря, де своєю працею, молитвою і постом жертовно служила Богові.
Феодора — християнське ім'я грецького походження, жіноча форма імені Феодор. У католицькій традиції — Теодора. Утворене від грецьких слів "бог, божество" + "дар, подарунок", тобто буквально означає "Божий дар" і за семантикою тотожне іншому грецькому імені Доротея.
9 червня: народні традиції
У народі день назвали Федорин на честь мучениці Феодори. Сьогодні потрібно багато працювати, адже все зроблене повернеться сторицею.
9 червня: що варто зробити
- оберігати таємниці;
- обережно розмовляти;
- довіряти снам;
- опікуватися здоров'ям.
9 червня: що заборонено робити
- пліткувати;
- займатися марною балаканиною;
- підмітати дім віником;
- лаяти та лихословити;
- перенапружуватися;
- працювати понад міру;
- розв'язувати серйозні справи.
9 червня: українські народні прикмети
- Бабки вранці сидять крильцями на схід, у полудень — на південь, а ввечері — на захід.
- Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.
- Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.
- Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.
- Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму.
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