Народні прикмети, обряди і звичаї 9 червня

Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму

9 червня церква та віряни відзначають віддання свята Пасхи та передсвято Вознесіння Господнього, вшановують пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардiйського, мучеників Феодори, дiви, i Дидима, воїна, перенесення мощей святителів Київських: Кипрiана, Фотiя та Йони, праведного Йоана Руського, сповідника.

9 червня: церковне свято

Свята Феодора Олександрійська жила у III ст. В юному віці вступила до монастиря, де своєю працею, молитвою і постом жертовно служила Богові.

Феодора — християнське ім'я грецького походження, жіноча форма імені Феодор. У католицькій традиції — Теодора. Утворене від грецьких слів "бог, божество" + "дар, подарунок", тобто буквально означає "Божий дар" і за семантикою тотожне іншому грецькому імені Доротея.

9 червня: народні традиції

У народі день назвали Федорин на честь мучениці Феодори. Сьогодні потрібно багато працювати, адже все зроблене повернеться сторицею.

9 червня: що варто зробити

оберігати таємниці;

обережно розмовляти;

довіряти снам;

опікуватися здоров'ям.

9 червня: що заборонено робити

пліткувати;

займатися марною балаканиною;

підмітати дім віником;

лаяти та лихословити;

перенапружуватися;

працювати понад міру;

розв'язувати серйозні справи.

9 червня: українські народні прикмети

Бабки вранці сидять крильцями на схід, у полудень — на південь, а ввечері — на захід.

Бобри перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег.

Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.

Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.

Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму.

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