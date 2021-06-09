Гороскоп на 9 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что мы хотим на самом деле.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 июня 2021 рассказывает, что Водолеям нужно доверять партнеру, а на Раков впереди ждут новые открытия.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка кубков"

Чувствуйте наслаждение от того, что имеете. В отношениях идите навстречу друг другу. Действуйте активно на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева мечей"

Ваш ум — ваше оружие. НЕ пораньтесь о ней в отношениях. В рабочих вопросах примените интеллект.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не устраивайте драку там, где не надо. В любви напрасно не провоцируйте конфликт. Не ссорьтесь с коллегами на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди — новые открытия. Позвольте себе двигаться вперед. В решении рабочих вызовов полагайтесь на внутреннюю силу.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Королева пентаклей"

Вы стали сильными. В отношениях проявите свою мощь. Поразмыслите над получением новых ресурсов на работе.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж жезлов"

Перед вами — целый мир, достаточно лишь сделать первый шаг. А в карьере ищите новых возможностей для развития.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж кубков"

Открывайте шире сердце. В отношениях ожидайте сюрпризов. О работе, то нужно прислушиваться к голосу сердца.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Вперед к новым победам. В любви проявите свои черты победителя. А в движении по карьерной лестнице заявите о себе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Десятка кубков"

Наслаждайтесь, вы достигли важной точки в собственном развитии. На работе стоит захотеть чего-то большего.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Семерка кубков"

Выбирайте то, что вы хотите. В любви стоит выбрать только один вариант. О работе, то лучше синица в руках.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка кубков"

Доверьтесь партнеру. В отношениях пойдите навстречу друг другу. Подробнее партнерам на работе.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Четверка жезлов"

Идите вместе с партнером в одном направлении. Раскройтесь в отношениях. Реализуйте новый проект на работе.

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