Умер латвийский блогер и писатель Слава Сэ

Причиной смерти Вячеслава Солдатенко стал коронавирус.
В Риге на 53-м году жизни умер латвийский блогер, писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, более известный под псевдонимом Слава Сэ.
Об этом сообщает телеканал LTV7.
"Третьего июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19", — говорится в сообщении.
Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Риге. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии. Некоторое время работал сантехником.
Наибольшую известность он получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром", "Маленькая опера", "Развод" и "Ева".
Напомним, умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов, более известный как Gorky Look (Горький Лук).