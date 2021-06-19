Умер латвийский блогер и писатель Слава Сэ

Причиной смерти Вячеслава Солдатенко стал коронавирус.

В Риге на 53-м году жизни умер латвийский блогер, писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, более известный под псевдонимом Слава Сэ.

Об этом сообщает телеканал LTV7.

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"Третьего июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19", — говорится в сообщении.

Вячеслав Солдатенко родился 6 апреля 1969 года в Риге. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии. Некоторое время работал сантехником.

Наибольшую известность он получил благодаря книгам "Сантехник, его кот, жена и другие подробности", "Сантехник с пылу и с жаром", "Маленькая опера", "Развод" и "Ева".

Напомним, умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов, более известный как Gorky Look (Горький Лук).

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