Умер один из лучших бомбардиров в истории "Ювентуса"

На его счету 459 матчей за "старую синьору".

В возрасте 92 лет скончался знаменитый футболист туринского "Ювентуса" Джампьеро Бониперти.

Об этом сообщает La Repubblica.

Бониперти выступал за итальянский клуб из Турина в течение всей своей профессиональной карьеры с 1946 по 1961 годы. На его счету 459 матчей в футболке "старой синьоры", в которых он забил 179 голов.

Отметим, что по количеству забитых мячей он занимает второе место в истории клуба, уступая только известному хавбеку Алессандро Дель Пьеро, на счету которого 290 голов.

Вместе с "Ювентусом" Бониперти пять раз становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также на его счету 38 поединков в составе национальной команды, в которых он забил восемь голов.

После завершения карьеры игрока Бониперти преуспел и на руководящей должности. За 19 лет его президентства (1971-1990) "Ювентус" выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. До дня своей смерти Джампьеро был почетным президентом "старой синьоры".

Ранее рассказывалось о том, что в Испании перед футбольным матчем трагически погиб 19-летний судья.

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