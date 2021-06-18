Помер один із найкращих бомбардирів в історії "Ювентуса"

На його рахунку 459 поєдинків за "стару синьйору".

У віці 92 років помер знаменитий футболіст туринського " Ювентуса " Джамп'єро Боніперті.

Про це повідомляє La Repubblica.

Боніперті виступав за італійської клуб з Турина протягом усієї своєї професійної кар'єри від 1946 до 1961 року. На його рахунку 459 поєдинків у футболці "старої синьйори", в яких він забив 179 голів.

Зазначимо, що за кількістю забитих м'ячів він посідає друге місце в історії клубу, поступаючись лише відомому хавбеку Алессандро Дель П'єро, на рахунку якого 290 голів.

Разом із "Ювентусом" Боніперті п'ять разів ставав чемпіоном Італії, а також двічі вигравав Кубок країни. Також на його рахунку 38 поєдинків у складі національної команди, в яких він забив вісім голів.

Після завершення кар'єри гравця Боніперті досяг успіху і на керівній посаді. За 19 років його президентства (1971-1990) "Ювентус" виграв 9 титулів чемпіона Італії, 4 Кубка Італії, Кубок чемпіонів, Кубок володарів кубків, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА. До дня своєї смерті Джамп'єро був почесним президентом "старої синьйори".

Раніше розповідалося про те, що в Іспанії перед футбольним матчем трагічно загинув 19-річний суддя.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання