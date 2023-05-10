Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 11 и 18 мая.
11 и 18 мая пройдут полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2022/23.
Борьбу во втором по престижности евротурнире продолжают четыре клуба: "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия) и "Рома" (Италия).
В полуфиналах Лиги Европы "Ювентус" сразится с "Севильей", а "Рома" померяется силами с "Байером".
Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.
Финал Лиги Европы запланирован 31 мая на "Пушкаше Арене" в Будапеште.
|ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
|Плей-офф. 1/2 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 11 мая
|22:00
|ЮВЕНТУС
|СЕВИЛЬЯ
|_:_
|22:00
|РОМА
|БАЙЕР
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 18 мая
|22:00
|СЕВИЛЬЯ
|ЮВЕНТУС
|_:_
|22:00
|БАЙЕР
|РОМА
|_:_
Читайте также:
Лига чемпионов онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Мяч вышел за пределы поля: "Манчестер Сити" забил спорный гол "Реалу" в Лиге чемпионов (видео)