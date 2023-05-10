Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Поединки будут сыграны 11 и 18 мая.

11 и 18 мая пройдут полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2022/23.

Борьбу во втором по престижности евротурнире продолжают четыре клуба: "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия) и "Рома" (Италия).

В полуфиналах Лиги Европы "Ювентус" сразится с "Севильей", а "Рома" померяется силами с "Байером".

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги Европы запланирован 31 мая на "Пушкаше Арене" в Будапеште.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23 Плей-офф. 1/2 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 11 мая 22:00 ЮВЕНТУС СЕВИЛЬЯ _:_ 22:00 РОМА БАЙЕР _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 18 мая 22:00 СЕВИЛЬЯ ЮВЕНТУС _:_ 22:00 БАЙЕР РОМА _:_

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