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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Лига Европы онлайн: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Лига Европы / Фото: ФК Шахтер

Поединки будут сыграны 11 и 18 мая.

11 и 18 мая пройдут полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2022/23.

Борьбу во втором по престижности евротурнире продолжают четыре клуба: "Севилья" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия) и "Рома" (Италия).

В полуфиналах Лиги Европы "Ювентус" сразится с "Севильей", а "Рома" померяется силами с "Байером".

Все поединки будут начинаться в 22:00 по киевскому времени.

Финал Лиги Европы запланирован 31 мая на "Пушкаше Арене" в Будапеште.

ЛИГА ЕВРОПЫ-2022/23
Плей-офф. 1/2 финала
КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
Четверг, 11 мая
22:00   ЮВЕНТУС   СЕВИЛЬЯ _:_
22:00   РОМА   БАЙЕР _:_
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
Четверг, 18 мая
22:00   СЕВИЛЬЯ   ЮВЕНТУС _:_
22:00   БАЙЕР   РОМА _:_

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Дата публикации
Просмотры
118
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