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Определились финалисты Лиги чемпионов: когда решающая битва за трофей

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Определились финалисты Лиги чемпионов: когда решающая битва за трофей

Фото: Associated Press

Победителем турнира станет "Интер" или "Манчестер Сити".

Стало известно, кто сыграет в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В главный поединок евросезона пробились итальянский "Интер " и английский "Манчестер Сити".

На стадии полуфинала "нерадзурри" одолели другого представителя Серии А – "Милан". В свою очередь, "горожане" уничтожили и не пустили в финал действующего обладателя трофея – мадридский "Реал".

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Напомним, в финале прошлого года в Париже "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 0:1.

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Дата публикации
Просмотры
444
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