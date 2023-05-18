Определились финалисты Лиги чемпионов: когда решающая битва за трофей

Победителем турнира станет "Интер" или "Манчестер Сити".
Стало известно, кто сыграет в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/23.
В главный поединок евросезона пробились итальянский "Интер " и английский "Манчестер Сити".
На стадии полуфинала "нерадзурри" одолели другого представителя Серии А – "Милан". В свою очередь, "горожане" уничтожили и не пустили в финал действующего обладателя трофея – мадридский "Реал".
Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.
Напомним, в финале прошлого года в Париже "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 0:1.
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