Определились финалисты Лиги чемпионов: когда решающая битва за трофей

Стало известно, кто сыграет в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2022/23.

В главный поединок евросезона пробились итальянский "Интер " и английский "Манчестер Сити".

На стадии полуфинала "нерадзурри" одолели другого представителя Серии А – "Милан". В свою очередь, "горожане" уничтожили и не пустили в финал действующего обладателя трофея – мадридский "Реал".

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Напомним, в финале прошлого года в Париже "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 0:1.

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