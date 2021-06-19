"Барселона" подписала звездного соперника сборной Украины на Евро-2020

Мемфис Депай перешел в каталонский клуб.

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Депай стал игроком "Барселоны".

Каталонский клуб объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом до конца сезона-2022/23.

Деппа перейдет в "Барсу" свободным агентом: срок его соглашения с французской командой истекает 30 июня этого года.

✒️ Heart of a Lion

❤️ pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

В прошлом сезоне форвард провел 37 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

Отметим, что Депай является соперником сборной Украины на Евро-2020. Лидер сборной Нидерландов провел все 90 минут на поле против "сине-желтых" в стартовом матче на турнире, а котором подопечные Шевченко проиграли со счетом 2:3.

Как писал ТСН Проспорт, ранее "Барселона" подписала звездного форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. 32-летний нападающий перебрался к каталонцам в статусе свободного агента.

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