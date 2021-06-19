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Помер латвійський блогер і письменник Слава Се

Помер латвійський блогер і письменник Слава Се

Фото: Слава Сэ/ facebook.com

Причиною смерті В'ячеслава Солдатенка став коронавірус.

У Ризі на 53-му році життя помер латвійський блогер, письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.

Про це повідомляє телеканал LTV7.

"Третього червня він був госпіталізований в одну з ризьких лікарень з двобічною пневмонією, викликаною інфекцією COVID-19", - йдеться у повідомленні.

В'ячеслав Солдатенко народився 6 квітня 1969 року в Ризі. Він закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психології. Деякий час працював сантехніком.

Найбільшу популярність він здобув завдяки книгам "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці", "Сантехнік з пилу і з жаром", "Маленька опера", "Розлучення" і "Єва".

Нагадаємо, помер український блогер і письменник, військовий парамедик Святослав Носов, більш відомий як Gorky Look (Горький Лук).