В Австрии питон залез в унитаз и укусил мужчину

Пенсионер после инцидента обратился в больницу.
Мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.
Об этом сообщает Sky News.
65-летний пенсионер рассказал полиции, что сидел на унитазе, когда почувствовал легкий укус. Он посмотрел вниз и увидел в чаше унитаза большую змею. После инцидента мужчина обратился в больницу, однако травма оказалась незначительной.
Питон пробрался в туалет пенсионера канализационными трубами из квартиры своего хозяина, который живет в том же доме. Специалист по отлову рептилий, которого вызвали спасатели, вытащил питона из унитаза.
Обидчиком австрийца оказался полутораметровый сетчатый питон. Эти змеи водятся в Южной и Юго-Восточной Азии и считаются самыми большими в мире. Длина питона — 12,2 м. А средний размер составляет 5-7 м. Вес достигает 145 кг.
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