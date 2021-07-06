Если бы состоялись выборы: президентский рейтинг возглавляет Зеленский

Порошенко занимает второе место.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то за нынешнего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 29,1% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным опроса, 13,4% поддержали бы П.Порошенко, 12,5% — Ю.Бойко, 11,3% — Ю.Тимошенко, 8,7% — И.Смешко, 5,5% — Е. Мураева, 4,6% — В.Гройсмана, 3,4% — О. Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Исследование "Общественно-политические настроения населения" проведено Социологической группой "Рейтинг" 30 июня — 3 июля 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива в июне, 31% украинцев готов поддержать действующего президента Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

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