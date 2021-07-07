В Чернигове мужчина спас котенка на дороге (видео)

Водитель выбежал на дорогу и забрал с земли котенка.

В Чернигове для одного мужчины утро началось с добрых дел. Водитель легковушки спас котенка, который бегал по дороге с оживленным движением.

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Об этом сообщает Суспільне Чернігів.

"Сегодня около 9:00 возле ТРЦ" Голливуд" мужчина спас котенка на дороге. А какое доброе дело вы успели сделать утром?", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как водитель легковушки выбежал из авто на дорогу и показал другим водителям, чтобы остановились. Мужчина поднял с дороги белого котенка, который ползал там. Он взял животное и забрал его в свой автомобиль. Возможно, таким образом выброшенный котенок нашел себе любящего хозяина.

В соцсети мужчины похвалили за доброе сердце:

Человек!

Мир не без добрых людей.

Благородный поступок. Так мог поступить только человек с добрым сердцем.

Напомним, что на Прикарпатье в Днестре спасатели нашли тело мужчины, который спас трех дочерей и погиб сам.

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