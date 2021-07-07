После нападений боевиков в Нигерии исчезли полторы сотни студентов

Десятки взволнованных родителей собрались у здания школы.

Около 150 студентов пропали без вести после того, как вооруженные люди совершили нападения в штате Кадуна в Нигерии. Полиция заявила, что напавшие вооруженные люди преодолели охранников школы, выведя неопределенное количество учеников в соседний лес.

Об этом сообщил Reuters.

По информации местных жителей, после нападения, которое произошло между 23:00 воскресенья (4 июля) и 4 утра понедельника (5 июля) утром, силовики отгородили школу.

Десятки взволнованных родителей собрались у здания школы.

В заявлении полиции говорится о спасении 26 человек, включая учительницу.

Между тем власти Кадуны распорядилась немедленно закрыть Бетел-Баптист и еще 12 школ в этом районе после похищения, не сказав, когда они могут снова открыться.

Отмечается, что нападение на баптистскую среднюю школу Бетель — это десятая попытка похищения детей с декабря на северо-западе Нигерии.

Вооруженные мужчины похищают студентов с целью выкупа. С декабря прошлого года они забрали из школ почти 1000 человек, более 150 из которых остаются пропавшими без вести.

Ранее из плена боевиков в Нигерии освободили почти три сотни школьниц. На свободу их выпустили после нескольких дней переговоров между властью и боевиками.

Новости мира: из плена боевиков в Нигерии освободили почти 3 сотни школьниц

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку