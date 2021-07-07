В Полтаве поезд ночью раздавил женщину

Пенсионерка от полученных травм погибла на месте.
В Полтаве поезд сбил женщину. От травм 67-летняя жительница Киевской области скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Трагедия произошла 7 июля около 2:40 возле железнодорожного переезда, что в Подольском районе Полтавы. Сбил женщину скоростной поезд, следовавший из Харькова в Одессу. Она погибла на месте.
Личность женщины установили. Это 67-летняя жительница Киевской области.
Уголовное производство начали по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить.
А на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот не реагировал.