В Полтаве поезд ночью раздавил женщину

Пенсионерка от полученных травм погибла на месте.

В Полтаве поезд сбил женщину. От травм 67-летняя жительница Киевской области скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Также читайте Под Харьковом на железнодорожном переезде поезд столкнулся с микроавтобусом

Трагедия произошла 7 июля около 2:40 возле железнодорожного переезда, что в Подольском районе Полтавы. Сбил женщину скоростной поезд, следовавший из Харькова в Одессу. Она погибла на месте.

Личность женщины установили. Это 67-летняя жительница Киевской области.

Уголовное производство начали по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить.

А на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот не реагировал.

"Ситроен" выехал прямо под поезд: спасти его мог только шлагбаум, которого почему-то не было

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку