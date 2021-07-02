В Житомирской области поезд раздавил парня

15-летний местный житель скончался на месте происшествия.

В Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, в результате полученных травм 15-летний местный житель скончался на месте.

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Полицией начато досудебное расследование и продолжается установление всех обстоятельств трагедии.

Напомним, в столичном метро мужчина упал на рельсы. Движение поездов срочно остановили, всех пассажиров эвакуировали с платформы.

Ранее в Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить.

А на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот не реагировал.

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