В Житомирской области поезд раздавил парня

15-летний местный житель скончался на месте происшествия.
В Житомирской области, вблизи железнодорожной станции "Попельня", поезд "Одесса-Киев" смертельно травмировал парня, который пересекал железнодорожные пути.
Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, в результате полученных травм 15-летний местный житель скончался на месте.
Полицией начато досудебное расследование и продолжается установление всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в столичном метро мужчина упал на рельсы. Движение поездов срочно остановили, всех пассажиров эвакуировали с платформы.
Ранее в Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить.
А на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот не реагировал.