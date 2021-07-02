Байден назвал одну из причин обрушения дома в Майами

Президент США вместе с женой приехал в Майами в четверг, 1 июля.

Президент США Джо Байден предположил, что глобальное потепление могло стать одной из причин обрушения многоэтажного жилого дома Surfside Condo в Майами.

Об этом пишет Fox News.

При этом глава Белого дома отметил, у него нет никаких доказательств версий случившегося, но есть предположение, что трагедия произошла из-за повышения уровня моря.

"Я не поднимал этот вопрос. Но многие из уцелевших и многие семьи говорили о последствиях глобального потепления", — сказал президент после трехчасовой встречи с семьями жертв.

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Байден признался, что общаясь с семьями пострадавших, он вспомнил свой собственный опыт личной трагедии, когда потерял дочь и жену в автокатастрофе и сына от рака.

Байден вместе с женой приехал в Майами в четверг, 1 июля.

Между тем на 15 часов пришлось спасателям приостановить поисковую операцию в американском городе Сьорфсайд, где неделю назад рухнул жилой дом. Они решали, стоит ли сносить другое крыло здания, которое также может упасть. Впрочем, снос может негативно сказаться на поиске людей, так как сейчас из-под завалов достали только 18 тел, а еще более 140 человек считаются пропавшими без вести.

Новости мира: в Майами продолжается поисковая операция на месте обрушения жилого дома

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