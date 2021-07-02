Байден назвав одну з причин обвалення будинку в Маямі

Президент США разом з дружиною приїхав до Маямі в четвер, 1 липня.

Президент США Джо Байден припустив, що глобальне потепління могло стати однією з причин обвалення багатоповерхового житлового будинку Surfside Condo в Маямі.

Про це пише Fox News.

При цьому глава Білого дому наголосив, у нього немає жодних доказів щодо версій того, що сталося, але є припущення, що трагедія сталася через підвищення рівня моря.

"Я не піднімав це питання. Але чимало з вцілілих і багато сімей говорили про наслідки глобального потепління", - сказав президент після тригодинної зустрічі із сім'ями жертв.

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Байден зізнався, що спілкуючись з родинами потерпілих, він згадав свій власний досвід особистої трагедії, коли втратив дочку і дружину в автокатастрофі і сина від раку.

Байден разом з дружиною приїхав до Маямі в четвер, 1 липня.

Тим часом на 15 годин довелось рятувальникам призупинити пошукову операцію в американському місті Сьорфсайд, де тиждень тому впав житловий будинок. Вони вирішували, чи варто зносити друге крило будівлі, яке також може впасти. Утім, знесення може негативно позначитися на пошуку людей, бо наразі з-під завалів дістали лише 18 тіл, а ще понад 140 людей вважаються зниклими безвісти.

Новини світу: в Маямі триває пошукова операція на місці обвалу житлового будинку

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