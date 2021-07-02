У МОЗ розповіли, коли Pfizer з'явиться у пунктах вакцинації

У МОЗ розповіли, коли Pfizer з'явиться у пунктах вакцинації

У липні розпочнеться п'ятий етап вакцинації від COVID в Україні.

У центрах масової вакцинації наприкінці липня можуть почати щеплювати українців американсько-німецьким препаратом Pfizer.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За його словами, тоді буде останній п'ятий етап імунізації населення від коронавірусу. "Зараз відбувається четвертий етап щеплення, коли ми вакцинуємо людей з хронічними не інфекційними захворюваннями. На п'ятому етапі, а це кінець липня і серпень, вакцинація буде доступна для всіх. Тожді вакцина Pfizer буде перерозподілена на пункти щеплень", - наголосив він.

Влітку препаратом Pfizer, ймовірно, щеплюватимуть і дітей. Утім, це відбуватиметься лише за призначенням лікаря.

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"Наразі рішення полягає в тому, що ми будемо вакцинувати лише тих дітей, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов'язані з коронавірусом. Це буде стосуватися не 100% усіх дітей", - каже представник МОЗ.

Як повідомлялося, вперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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