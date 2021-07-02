Обвал будинку в Маямі: вціліле друге крило будівлі може також впасти

З-під завалів дістали лише 18 тіл.

На 15 годин довелось рятувальникам призупинити пошукову операцію в американському місті Сьорфсайд, де тиждень тому впав житловий будинок. Вони вирішували, чи варто зносити друге крило будівлі, яке також може впасти. Утім, знесення може негативно позначитися на пошуку людей, бо наразі з-під завалів дістали лише 18 тіл, а ще понад 140 людей вважаються зниклими безвіти.

Напередодні місце трагедії відвідало президентське подружжя Байденів, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 2 липня.

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За тиждень після падіння будинку у Серфсайді подружжя Джо та Джилл Байденів приїхало на місце трагедії. Вони принесли до загорожі, що стала стіною пам’яті, букет білих квітів; зустрілися із рятувальниками, місцевою владою та родичами загиблих і тих, кого досі вважають зниклими безвісти. Розмова із рідними цілком конфіденційна. Вона триває близько трьох годин.

Пізніше президент сказав: люди сповнені надії, але реально дивляться на життя. "Вони ставили мені прості запитання, від яких розривається серце: чи зможу я отримати тіло сина чи доньки, чоловіка, кузена, мами і тата. Як я зможу це все прийняти, не маючи можливості навіть поховати їх? Якщо я не отримаю тіло, що мені робити? Я хочу, щоб вони знали: ми із Джилл з ними. Країна із ними", - каже американський президент.

Новини світу: рятувальникам Маямі довелось призупинити пошукову операцію на місті обваленого будинку

У цей же час всі пошукові роботи на місці катастрофи тимчасово припинили. Керівники операції переконують, що сталося це не через приїзд президента. Інженерна перевірка показала, що і друга половина будинку, яка вистояла, під загрозою падіння. Ймовірно, її доведеться знести, адже вона щохвилини ставить під загрозу життя рятувальників, що працюють упритул.

Утім, якщо споруду доведеться руйнувати, то падатиме вона, зокрема, і на завали від правого крила. А під ними потенційно перебувають понад 140 людей. "Це рішення, яке нам слід ухвалити надзвичайно обережно та обґрунтовано, оскільки ми розглядаємо усі можливі наслідки для купи уламків та нашої пошуково-рятувальної операції. Також міркувати над тим, як найкраще організувати знесення, щоб захистити цілісність завалів", - каже пані мер Маямі Даніелла Левін Кава.

Після відльоту президента рятувальну операцію поновили. Пошук людей - живих чи мертвих - влада називає своїм головним пріоритетом.

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