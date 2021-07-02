Народні прикмети, обряди і звичаї 2 липня

Ліс без вітру шумить — на дощ.

2 липня віряни та церква вшановують пам'ять апостола Юди, брата Господнього по плоті, мученика Зосими, преподобного Паїсiя Великого, преподобного Йоана, пустельника, преподобного Паїсiя Хилендарського, святителя Іоана (Максимовича), архиєпископа Шанхайського і Сан-Франциського, чудотворця.

2 липня: церковне свято

Зосим (Зосимус) - християнський мученик, який був страчений у Сполето, Умбрія, Італія, за правління імператора Траяна.

Мученик Зосима жив у місті Аполлоні (Фракія) під час царювання гонителя християн Траяна. Святий хотів стати християнином. Почувши про початок переслідування християн, залишив військову службу, прийняв хрещення і всією душею віддався молитві й благочестю. Правителю Антіохії Доміціану донесли, що воїн Зосима зрадив імператора, знявши з себе військове звання і приєднавшись до християн.

На суді святий Зосима мужньо сповідав віру в Христа і відмовився принести жертву язичницьким богам. Був відданий на жорстокі муки, але, підкріплений благодаттю Божою, не відчував страждань. Правитель наказав розжарити мідне ложе і покласти на нього святого. Мученик, створивши знамення хреста, ліг, але залишився неушкодженим.

Вирушаючи з міста, Доміціан наказав взути мученика в залізні сандалі з вбитими в підошви гострими цвяхами і вести за собою. Господь дарував святому Зосимі сили легко і швидко слідувати за кіньми. Мученика кинули до темниці, де його морили голодом і спрагою, але ангел зміцнив його сили хлібом і водою. Святий Зосима рішуче відмовлявся принести жертву язичницьким богам. Після довгих і болісних катувань він був обезголовлений і з молитвою віддав свою душу Богові.

2 липня: народні звичаї

У цей день традиційно спостерігали за погодою. Якщо йде дощ, то він може йти з перервами сорок днів.

У народі у цей день вшановується Зосим Пасічник. Вважалося, що в цей день бджоли починають заносити мед у вулики та заливати в стільники.

2 липня: що не можна робити

переїдати;

сваритися;

брати та давати в борг

2 липня: що варто робити

Оскільки раніше шанували Зосиму як покровителя бджолярів, то біля пасіки 2 липня виставляли ікону святого.

На Зосиму бджоли активно збирають мед і будують вулики. Тому їх намагаються не турбувати. Поганою прикметою вважалося перераховувати бджіл і заглядати у вулик, бо бджоли переведуться. Щоб комах було багато, поруч з заселеним вуликом потрібно поставити нові - порожні.

2 липня: українські народні прикмети

Ліс без вітру шумить — на дощ.

Кроти нарили високі купини — буде тепла і ясна погода.

Золотиста вечірня зоря на безхмарному небі - утримається добра погода.

Мерехтять зорі кілька днів буде ясно і сухо.

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