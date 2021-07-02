Смертельна аварія на Одещині: на зебрі загинули жінка та дитина

Смертельна аварія на Одещині: на зебрі загинули жінка та дитина

За кермом іномарки перебував 33-річний водій.

Напередодні пізно ввечері на трасі Одеса-Рені під колесами автівки загинули жінка та дитина.

Про це йдеться у ТСН.Ранок. 2 липня.

Ще одна постраждала - наразі у лікарні. Очевидці кажуть: людей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі.

Відомо, що за кермом іномарки перебував 33-річний водій. Чи був він напідпитку і чому вчасно не загальмував - з'ясовує поліція.

Новини України: в Одеській області водій іномарки на смерть збив двох людей

Нагадаємо, в Одесі на нерегульованому перехресті вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталось зіткнення трьох автомобілів.

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