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Смертельна аварія на Одещині: на зебрі загинули жінка та дитина

Смертельна аварія на Одещині: на зебрі загинули жінка та дитина

ГУ НП в Одеській області

За кермом  іномарки перебував 33-річний водій.

Напередодні пізно ввечері на трасі Одеса-Рені  під колесами автівки загинули жінка та дитина.

Про це йдеться у ТСН.Ранок. 2 липня. 

Ще одна постраждала - наразі у лікарні. Очевидці кажуть: людей машина збила, коли вони переходили дорогу по зебрі.

Відомо, що за кермом іномарки перебував 33-річний водій. Чи був він напідпитку і чому вчасно не загальмував - з'ясовує поліція.

Новини України: в Одеській області водій іномарки на смерть збив двох людей

Новини України: в Одеській області водій іномарки на смерть збив двох людей

Нагадаємо, в Одесі на нерегульованому перехресті вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталось зіткнення трьох автомобілів.

 