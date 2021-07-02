Народные приметы, обряды и обычаи 2 июля

Лес без ветра шумит — к дождю.

2 июля верующие и церковь почтили память апостола Иуды, брата Господня по плоти, мученика Зосимы, преподобного Паисия Великого, преподобного Иоанна, отшельника, преподобного Паисия Хилендарского, святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца.

2 июля: церковный праздник

Зосим (Зосимус) — христианский мученик, который был казнен в Сполето, Умбрия, Италия, в правление императора Траяна.

Мученик Зосима жил в городе Аполлоне (Фракия) во время царствования гонителя христиан Траяна. Святой хотел стать христианином. Услышав о начале преследования христиан, оставил военную службу, принял крещение и всей душой отдался молитве и благочестию. Правителю Антиохии Домициана донесли, что воин Зосима изменил императору, сняв с себя воинское звание и присоединившись к христианам.

На суде святой Зосима мужественно исповедал веру во Христа и отказался принести жертву языческим богам. Был отдан на жестокие мучения, но, подкрепленный благодатью Божией, не испытывал страданий. Правитель приказал раскалить медную ложе и положить на него святого. Мученик, создав знамение креста, лег, но остался невредимым.

Отправляясь из города, Домициан приказал обуть мученика в железные сандалии с вбитыми в подошвы острыми гвоздями и вести за собой. Господь даровал святому Зосиме силы легко и быстро следовать за лошадьми. Мученика бросили в темницу, где его морили голодом и жаждой, но ангел укрепил его силы хлебом и водой. Святой Зосима решительно отказывался принести жертву языческим богам. После долгих и мучительных пыток он был обезглавлен и с молитвой предал свою душу Богу.

2 июля: народные обычаи

В этот день традиционно наблюдали за погодой. Если идет дождь, то он может идти с перерывами сорок дней.

В народе в этот день почитали Зосима Пасичника. Считалось, что в этот день пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать в соты.

2 июля: что нельзя делать

переедать;

ссориться;

братья и давать в долг

2 июля: что следует делать

Поскольку ранее почитали Зосиме как покровителя пчеловодов, то у пасеки 2 июля выставляли икону святого.

На Зосиму пчелы активно собирают мед, и строят ульи. Поэтому их стараются не беспокоить. Плохой приметой считалось перечислять пчел и заглядывать в улей, потому что пчелы переведутся. Чтобы насекомых было много, рядом с заселенным ульем нужно поставить новые — пустые.

2 июля: украинские народные приметы

Лес без ветра шумит — к дождю.

Кроты нарыли высокие кочки — будет теплая и ясная погода.

Золотистая вечерняя заря на безоблачном небе — сохранится хорошая погода.

Мерцают звезды несколько дней будет ясно и сухо.

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