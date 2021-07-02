У Житомирській  області потяг розчавив хлопця

15-річний місцевий житель помер на місці події.

У Житомирській області, поблизу залізничної станції "Попільня", потяг "Одеса-Київ" смертельно травмував хлопця, який перетинав залізничні колії.

Як повідомляє пресслужба поліції Житомирської області, внаслідок отриманих травм 15-річний місцевий житель помер на місці.

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Поліцією розпочато досудове розслідування та триває встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, у столичному метро чоловік впав на колії. Рух потягів терміново зупинили, всіх пасажирів евакуювали із платформи.

Раніше у Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати.

А на на Тернопільщині вантажний електровоз збив 22-річного хлопця. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той не реагував.

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