У Житомирській  області потяг розчавив хлопця

15-річний місцевий житель помер на місці події.
У Житомирській області, поблизу залізничної станції "Попільня", потяг "Одеса-Київ" смертельно травмував хлопця, який перетинав залізничні колії.
Як повідомляє пресслужба поліції Житомирської області, внаслідок отриманих травм 15-річний місцевий житель помер на місці.
Поліцією розпочато досудове розслідування та триває встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, у столичному метро чоловік впав на колії. Рух потягів терміново зупинили, всіх пасажирів евакуювали із платформи.
Раніше у Харкові пасажир стрибнув на колії. Машиніст потяга встиг вчасно загальмувати.
А на на Тернопільщині вантажний електровоз збив 22-річного хлопця. Машиніст його побачив за кілька метрів, почав сигналити, але той не реагував.