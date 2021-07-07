Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, наконец оставляет Египет

Контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, наконец оставляет Египет

Associated Press

Его, по решению суда, заблокировали в египетском порту на несколько месяцев.

Отплывает после 106 дней простоя — контейнеровоз Ever Given, который в марте заблокировал Суэцкий канал, наконец покинет территорию страны.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

После того как судно сняли с мели и движение каналом восстановили, контейноровоз, по решению суда, заблокировали в египетском порту. Сделали это, чтобы власти страны и владельцы корабля решили вопрос компенсации за инцидент. Из-за перекрытого на неделю канала возникли серьезные перебои в мировой торговле.

Сколько именно компания выплатит Египту не разглашают. Однако СМИ называют сумму — 550 миллионов долларов.

 

Новости мира: контейнеровоз Ever Given наконец покинет Суэцкий канал

Новости мира: контейнеровоз Ever Given наконец покинет Суэцкий канал