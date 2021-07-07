Контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, наконец оставляет Египет

Контейнеровоз Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, наконец оставляет Египет

Его, по решению суда, заблокировали в египетском порту на несколько месяцев.

Отплывает после 106 дней простоя — контейнеровоз Ever Given, который в марте заблокировал Суэцкий канал, наконец покинет территорию страны.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

После того как судно сняли с мели и движение каналом восстановили, контейноровоз, по решению суда, заблокировали в египетском порту. Сделали это, чтобы власти страны и владельцы корабля решили вопрос компенсации за инцидент. Из-за перекрытого на неделю канала возникли серьезные перебои в мировой торговле.

Сколько именно компания выплатит Египту не разглашают. Однако СМИ называют сумму — 550 миллионов долларов.

Новости мира: контейнеровоз Ever Given наконец покинет Суэцкий канал

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