Владимир Дантес признался, почему ненавидит свой день рождения

А также рассказал, какими подарками себя порадовал.

Популярный певец и телеведущий Владимир Дантес рассказал о том, почему ненавидит свой день рождения.

В программе "Світське життя" музыкант признался, что хоть года ему к лицу, однако праздновать свой особый день не любит. А все потому, что он родился летом.

"Я ненавижу свой день рождения, потому что он летом. И я думаю, что все кто родился летом не любят свой день рождения. Потому что с детства никого нет. Кто-то в деревню поехал, кто на море, и ты никого не можешь пригласить", — откровенно признался артист.

Однако, чтобы хоть как-то себя утешить, Владимир решил приобрести себе те подарки, о которых давно мечтал.

"Заказал себе всякие примочки для гитары. Я хочу электросамокат, и что-то еще я себе заказал, и какую-то одежду", — рассказал певец.

Напомним, недавно Владимир Дантес отпраздновал свое 33-летие. В честь праздника жена музыканта Надя Дорофеева рассекретила, каким необычным прозвищем называет своего любимого.

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