Фронтвумен группы KAZKA призналась, что долгое время страдала от буллинга

Артистка поделилась, как реагировала на оскорбления.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно призналась, что страдала от оскорблений по поводу своего лишнего веса.

В программе "Світське життя" артистка рассказала, что в детстве всегда любила смотреть сериал "Не родись красивой", где красота главной героини была скрыта глубоко в душе.

"Мне всегда нравилась эта идея, показать все же какую-то внутреннюю красоту. Потому что и моя история немного переплетается с этой темой. Потому что я тоже такая полненькая девочка в этом жестоком мире. Ну это трудно", — рассказала звезда.

Исполнительница отметила, что так же как и главная героиня своего времени страдала от буллинга, но через лишний вес. Защитной реакцией на негативную критику у Александры была агрессия в сторону обидчиков.

"Меня буллилы за вес, какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других, и указывать на их недостатки. Это не правильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию", — призналась певица.

Группа "KAZKA" записала саундрек к сериалу "Моя любимая Страшко": интервью с солисткой

Напомним, недавно группа KAZKA выпустила саундтрек "Красива серцем". Трек был создан специально для ремейка всемирно известного сериала Betty la fea или Ugly Betty.

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