Евро-2020: кто уже вышел в полуфинал

Список команд, которые завоевали право сыграть в следующем раунде континентального первенства.
В пятницу, 2 июля, стартовал второй раунд плей-офф Чемпионата Европы-2020. По его итогам станут известны все национальные сборные, которые сыграют в полуфинале турнира.
ТСН Проспорт рассказывает, кто уже стал участником второго раунда плей-офф континентального первенства.
Национальные команды, которые вышли в 1/2 финала Евро-2020:
- Испания
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- Поединки полуфинала Чемпионата Европы будут проходить 6, 7 июля.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.