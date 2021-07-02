Евро-2020: кто уже вышел в полуфинал

Евро-2020: кто уже вышел в полуфинал

Список команд, которые завоевали право сыграть в следующем раунде континентального первенства.

В пятницу, 2 июля , стартовал второй раунд плей-офф Чемпионата Европы-2020. По его итогам станут известны все национальные сборные, которые сыграют в полуфинале турнира.

ТСН Проспорт рассказывает, кто уже стал участником второго раунда плей-офф континентального первенства.

Национальные команды, которые вышли в 1/2 финала Евро-2020:

Испания

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Поединки полуфинала Чемпионата Европы будут проходить 6, 7 июля.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

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