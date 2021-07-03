Певец Сил рассказал о талантах детей от экс-супруги Хайди Клум

Артист признался, планируют ли его дети продолжить музыкальную династию.

Британский певец и автор песен Сил, который выступил хедлайнером на музыкальном фестивале Leopolis Jazz Fest, рассказал о своих детях.

В программе "Світське життя" музыкант поделился, что его дети от бывшей жены Хайди Клум любят играть на музыкальных инструментах. Однако, на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, продолжат ли они музыкальную династию, исполнитель ответил, что это зависит только от них. Музыкант признался, что его дети должны сами выбрать то, что им нравится и двигаться в этом направлении. Со своей стороны, он поддержит любой выбор своих малышей.

"Все наши дети играют на музыкальных инструментах. Младшая дочь на гитаре и фортепиано, сыновья на гитаре. Старшая дочь немножко поет, но так для себя. У них свой путь. Пусть делают что-то свое в жизни. Конечно я поддержу их во всем, но не настаиваю чтобы они занимались музыкой, нет", — поделился певец.

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Напомним, бывшие супруги певец Сил и немецкая супермодель Хайди Клум продолжают решать вопросы о месте пребывания их детей. Так, год назад Клум обратилась в суд с просьбой провести срочное слушание по ее экс-супругу Силу, который не пускает детей в Европу.

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