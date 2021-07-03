Співак Сіл розповів про таланти дітей від ексдружини Гайді Клум

Артист зізнався, чи планують його діти продовжити музичну династію.

Британський співак та автор пісень Сіл, який виступив хедлайнером на музичному фестивалі Leopolis Jazz Fest, розповів про своїх дітей.

У програмі "Світське життя" музикант поділився, що його діти від колишньої дружини Гайді Клум полюбляють грати на музичних інструментах. Однак, на запитання ведучої Катерини Осадчої, чи продовжать вони музичну династію, виконавець відповів, що це залежить тільки від них. Музикант зізнався, що його діти самі мають обрати те, що їм подобається і рухатися у цьому напрямку. Зі свого боку, він підтримає будь-який вибір своєї малечі.

"Усі наші діти грають на музичних інструментах. Молодша дочка на гітарі та фортепіано, сини на гітарі. Старша донька трошки співає, але так для себе. У них свій шлях. Нехай роблять щось своє у житті. Звісно я підтримаю їх у всьому, але не наполягаю аби вони займалися музикою, ні", - поділився співак.

Нагадаємо, експодружжя співака Сіла та німецької супермоделі Гайді Клум продовжує вирішувати питання щодо місця перебування їхніх дітей. Так, рік тому Клум звернулася до суду з проханням провести термінове слухання щодо її ексчоловіка Сіла, який не пускає дітей до Європи.

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