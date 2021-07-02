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Євро-2020: хто вже вийшов до півфіналу

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Євро-2020: хто вже вийшов до півфіналу

Associated Press

Список команд, які завоювали право зіграти в наступному раунді континентальної першості.

У п'ятницю, 2 липня, стартував другий раунд плейоф Чемпіонату Європи-2020. За його підсумками стануть відомі всі національні збірні, які зіграють у півфіналі турніру.

ТСН Проспорт розповідає, хто вже став учасником другого раунду плейоф континентальної першості.

Національні команди, які вийшли до 1/2 фіналу Євро-2020:

  • Іспанія

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  • Поєдинки півфіналу Чемпіонату Європи будуть зіграні 6, 7 липня.
  • Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.