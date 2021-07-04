MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка

Также супруги рассказали определились ли с именем для малыша.

Певица MamaRika и юморист Сергей Середа наконец-то рассекретили пол будущего ребенка.

В программе "Світське життя" звездные супруги решили раскрыть главную интригу с помощью пробития гелевого шарика, с которого вылетело голубое конфетти. Влюбленные радостно сообщили, что ожидают появление сына.

instagram.com/svitsketv

Как рассказали звезды, у родителей Сергея в семье два сына, а у Насти (имя MamaRika — Ред.) две дочери. Поэтому родные ожидали появления девочки. Со своей стороны, влюбленные отшутились, что тогда будут стараться над еще одним ребенком.

"Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто", — отметил Сергей.

instagram.com/svitsketv

А вот имя малышу пара так и не выбрала. Ведь супруги хотят сначала увидеть новорожденного.

"Это такая болезненная тема. Ни одно имя не достойно моего сына. Когда родится сын, мы его увидим и сразу поймем кто это: Дамир или Артур. В Сергея вообще странное отношение к этому в семье. Потому что его отца зовут Сергей, и Сергея зовут Сергей. Сергей Сергеевич Середа. Я всегда смеюсь с его родителями, говорю: "Вы адекватные вообще, как так можно было". А его папа говорит: "Так может мы и внука назовем Сергей?". Говорю: "Нет, на этом династия Сергеев заканчивается", — поделилась MamaRika.

"Но династия Середы продолжается", — пошутил Сергей.

Певица MamaRika и юморист Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка

Напомним, недавно MamaRika рассказала, что сильно поссорилась с мужем. Знаменитость откровенно поделилась, что ночью супруги устроили настоящий "разбор полетов".

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