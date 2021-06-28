Беременная MamaRika сильно поссорилась с мужем

Артистка рассказала, что редко ссорится с любимым, но "метко".

Певица MamaRika, которая беременная первенцем, рассказала, что на днях сильно поссорилась с мужем, юмористом Сергеем Середой.

В своем Instagram знаменитость откровенно поделилась, что ночью супруги устроили "разбор полетов". Звезда добавила, что такое бывает редко, но "метко" — иногда пара швыряла мебель.

"Мы не идеальны... Сегодня ночью был разбор полетов и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно — такое у нас бывает редко, но метко. Бывало даже мебель летала. Свидетельствует ли это о том, что с нашей семьей что-то не так? Конечно, нет. Это нормально периодически поднимать темы на повышенных тонах, иначе получается, что вам уже давно безразлично — а это хуже всего. Конечно, осадочек остается, поэтому стоит не доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем — это моральное жлобство и ложь самим себе. Я так считаю", — поделилась артистка.

instagram.com/mamarika_official

MamaRika убеждена, что если хочешь жить в гармонии с любимым человеком и если любишь его и себя — надо работать над отношениями. Она добавила, что диалог спасет и сохранит семью.

Конфликт уладить все же удалось. Сегодня супруги отправились праздновать День Конституции.

Напомним, недавно беременная MamaRika показала счастливые моменты из личной жизни в новом клипе. Артистка представила лирическую песню KAVA.

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