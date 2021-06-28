Вагітна MamaRika сильно посварилася з чоловіком

Артистка розповіла, що рідко свариться з коханим, але "мітко".

Співачка MamaRika, яка вагітна первістком, розповіла, що днями сильно посварилася з чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

У своєму Instagram знаменитість відверто поділилася, що вночі подружжя влаштувало "розбір польотів". Зірка додала, що таке буває рідко, але "мітко" – іноді пара жбурляла меблі.

"Ми не ідеальні… Сьогодні вночі був розбір польотів і ми наговорили одне одному багато гадостей (ну, я в більшості). Скажу чесно - таке в нас буває рідко, але мітко. Бувало навіть меблі літали. Чи свідчить це про те, що з нашою сім’єю щось не так? Звичайно, ні. Це нормально періодично порушувати теми на підвищених тонах, інакше виходить, що вам вже давно байдуже - а це найгірше. Звичайно, осадочок лишається, тому варто не доводити до скандалів, але і намагатися бути ідеальними у всьому - це моральне жлобство і брехня самим собі. Я так вважаю", – поділилася артистка.

instagram.com/mamarika_official

MamaRika переконана, що якщо хочеш жити в гармонії із коханою людиною та якщо любиш її та себе – треба працювати над стосунками. Вона додала, що діалог врятує і збереже сім’ю.

Конфлікт залагодити все ж вдалося. Сьогодні подружжя вирушило святкувати День Конституції.

Нагадаємо, нещодавно вагітна MamaRika показала щасливі моменти з особистого життя у новому кліпі. Артистка представила ліричну пісню KAVA.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання