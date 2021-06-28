Нужно ли ФЛП платить единый налог во время отпуска: объяснение ГНС

Нужно ли ФЛП платить единый налог во время отпуска: объяснение ГНС

Если во время отпуска или больничного предприниматель получает доход, то налог все же придется оплатить.

Плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска, один раз в год, в течение одного календарного месяца.

Об этом информирует Государственная налоговая служба в Днепропетровской области.

Также можно не платить единый налог и в случае болезни, если она длится 30 и более календарных дней.

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Чтобы воспользоваться правом на отпуск, необходимо подать в орган налоговой службы по месту регистрации заявление в произвольной форме. В ней должна содержаться информация о периоде запланированного отпуска или сроках потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности.

В налоговой рекомендуют писать заявление до начала отпуска. Это поможет избежать задержки авансовых платежей. А заявление относительно срока утраты трудоспособности нужно подавать сразу после окончания больничного.

За этот период предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса. Его размер — не менее минимального страхового платежа, то есть 1320 грн.

Если во время отпуска или больничного предприниматель получает доход, то за такой период ему все же придется уплатить единый налог, поскольку получение средств является подтверждением ведения деятельности.

Подать заявление плательщики могут с помощью электронного сервиса "Электронный кабинет".

Напомним, что финансовую помощь от государства получили почти 340 тыс. предпринимателей и работников, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах" (февраль — май 2021 года).

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