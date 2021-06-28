Хорватия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Евро-2020 28 июня

Хорватия - Испания: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Евро-2020 28 июня

В этот день определятся еще два четвертьфиналиста континентального первенства.

В понедельник, 28 июня, раунд плей-офф Евро-2020 продолжится еще двумя матчами 1/8 финала. В этот день Хорватия поборется за путевку в четвертьфинал с Испанией, а действующие чемпионы мира французы будут играть против Швейцарии.

ТСН Проспорт рассказывает болельщикам, где можно посмотреть матчи, и какие прогнозы букмекеров на эти поединки.

Где смотреть матч Хорватия - Испания (19:00)

Игровая программа третьего дня матчей 1/8 финала начнется на стадионе "Паркен" в Копенгагене, где встретятся Хорватия и Испания. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча.

Прогнозы букмекеров на матч Хорватия - Испания

По мнению букмекеров, явным фаворитом встречи является "Красная фурия". На победу команды Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1.68. Ничья - 3.80. Успех хорватов - 6.20.

На проход сборной Испании в 1/4 финала принимаются ставки с коэффициентом 1.32. На выход "клетчатых" в следующий раунд плей-офф - 3.70.

Где смотреть матч Франция - Швейцария (22:00)

В другом поединке игрового дня на Национальном стадионе в Бухаресте сыграют Франция и Швейцария. Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Франция - Швейцария

Букмекеры считают абсолютным фаворитом поединка действующих победителей мундиаля. На триумф подопечных Дидье Дешам по итогам 90 минут они предлагают коэффициент 1.70. Ничья - 3.70. Виктория "крестоносцев" в основное время - 5.90.

На выход французов в следующую стадию турнира принимаются ставки с коэффициентом 1.29. На то, что в четвертьфинал выйдут швейцарцы, коэффициент составляет 3.90.

Победитель матча Хорватия - Испания в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Франция - Швейцария. Это будет первый четвертьфинальный поединок, он состоится 2 июля (19:00) в Санкт-Петербурге.

Ранее в 1/4 финала континентального первенства вышли Дания, Италия, Чехия и Бельгия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку