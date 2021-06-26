Евро-2020: кто уже вышел в 1/4 финала

Список команд, которые сыграют в следующем раунде континентального первенства.
В субботу, 26 июня, стартовал первый раунд плей-офф Чемпионата Европы-2020. По его итогам станут известны все национальные сборные, которые сыграют в 1/4 финала турнира.
ТСН Проспорт рассказывает, кто уже стал участником второго раунда плей-офф континентального первенства.
Национальные команды, которые вышли в 1/4 финала Евро-2020:
- Дания
Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира
- Поединки 1/8 финала Чемпионата Европы будут проходить 26, 27, 28 и 29 июня.
- Четвертьфиналы - 2, 3 июля. Полуфиналы - 6, 7 июля.
- Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.