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Евро-2020: кто уже вышел в 1/4 финала

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Евро-2020: кто уже вышел в 1/4 финала

Associated Press

Список команд, которые сыграют в следующем раунде континентального первенства.

В субботу, 26 июня, стартовал первый раунд плей-офф Чемпионата Европы-2020. По его итогам станут известны все национальные сборные, которые сыграют в 1/4 финала турнира.

ТСН Проспорт рассказывает, кто уже стал участником второго раунда плей-офф континентального первенства.

Национальные команды, которые вышли в 1/4 финала Евро-2020:

  • Дания

Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира

  • Поединки 1/8 финала Чемпионата Европы будут проходить 26, 27, 28 и 29 июня.
  • Четвертьфиналы - 2, 3 июля. Полуфиналы - 6, 7 июля.
  • Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.