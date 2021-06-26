Евро-2020: кто уже вышел в 1/4 финала

Евро-2020: кто уже вышел в 1/4 финала

Список команд, которые сыграют в следующем раунде континентального первенства.

В субботу, 26 июня , стартовал первый раунд плей-офф Чемпионата Европы-2020. По его итогам станут известны все национальные сборные, которые сыграют в 1/4 финала турнира.

ТСН Проспорт рассказывает, кто уже стал участником второго раунда плей-офф континентального первенства.

Национальные команды, которые вышли в 1/4 финала Евро-2020:

Дания

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Поединки 1/8 финала Чемпионата Европы будут проходить 26, 27, 28 и 29 июня.

Четвертьфиналы - 2, 3 июля. Полуфиналы - 6, 7 июля.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

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