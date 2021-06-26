Євро-2020: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Список команд, які зіграють у наступному раунді континентальної першості.
У суботу, 26 червня, стартував перший раунд плейоф Чемпіонату Європи-2020. За його підсумками стануть відомі всі національні збірні, які зіграють в 1/4 фіналу турніру.
ТСН Проспорт розповідає, хто вже став учасником другого раунду плейоф континентальної першості.
Національні команди, які вийшли до 1/4 фіналу Євро-2020:
- Данія
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- Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату Європи будуть відбуватися 26, 27, 28 і 29 червня.
- Чвертьфінали - 2, 3 липня. Півфінали - 6, 7 липня.
- Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.