Євро-2020: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Євро-2020: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Список команд, які зіграють у наступному раунді континентальної першості.

У суботу, 26 червня, стартував перший раунд плейоф Чемпіонату Європи-2020. За його підсумками стануть відомі всі національні збірні, які зіграють в 1/4 фіналу турніру.

ТСН Проспорт розповідає, хто вже став учасником другого раунду плейоф континентальної першості.

Національні команди, які вийшли до 1/4 фіналу Євро-2020:

Данія

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Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату Європи будуть відбуватися 26, 27, 28 і 29 червня.

Чвертьфінали - 2, 3 липня. Півфінали - 6, 7 липня.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.

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