У Мережі поширили відео нападу на головного лікаря Англії

У Мережі поширили відео нападу на головного лікаря Англії

Молодики поглузували з посадовця і викликали хвилю осуду з боку британського уряду.

У столиці Великої Британії невідомі напали на головного лікаря Англії Кріса Вітті, коли посадовець перебував у Сент-Джеймському парку.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався в Лондоні в неділю, 28 червня. На кадрах поширеного в Мережі відеозапису видно, як двоє чоловіків, глузуючи, хапають Вітті за руки, а той намагається вирватися.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що "шокований підлими переслідуваннями" головного лікаря Англії.

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"Я засуджую поведінку цих головорізів. Наші працьовиті державні службовці не повинні стикатися з таким залякуванням на наших вулицях, і ми не потерпимо цього", - наголосив очільник британського уряду.

Тим часом правоохоронці зареєстрували факт нападу і розпочали розслідування. Поліціянти розповіли, що вже поспілкувалися з усіма учасниками відеозапису, і Вітті відмовився висувати будь-які звинувачення.

Новопризначений міністр охорони здоров'я Саджид Джавід також відреагував на інцидент, назвавши його "жахливим і абсолютно неприйнятним".

"Головний лікар невпинно працює на благо країни... Чоловікам, які так ганебно себе повели, має бути соромно", - висловися він.

Зазначається, що в суботу група людей зібралася влаштувала мітинг біля лондонської квартири Вітті. Раніше в його бік лунали звинувачення у брехні громадськості щодо ситуації з COVID-19.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок подав у відставку після того, як поцілував свою колегу Джину Коладанджело, порушивши цим вимогу щодо соціальної дистанції.

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