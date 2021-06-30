В Сети распространили видео нападения на главного врача Англии

В Сети распространили видео нападения на главного врача Англии

Молодчики посмеялись над чиновником и вызвали волну осуждения со стороны британского правительства.

В столице Великобритании неизвестные напали на главного врача Англии Криса Витти, когда чиновник находился в Сент-Джеймском парке.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в Лондоне в воскресенье, 28 июня. На кадрах распространенной в Сети видеозаписи видно, как двое мужчин, насмехаясь, хватают Витти за руки, а тот пытается вырваться.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что "шокирован подлыми преследованиями" главного врача Англии.

Также читайте Нарушил COVID-ограничения: глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей

"Я осуждаю поведение этих головорезов. Наши трудолюбивые государственные служащие не должны сталкиваться с таким запугиванием на наших улицах, и мы не потерпим этого", — подчеркнул глава британского правительства.

Тем временем правоохранители зарегистрировали факт нападения и начали расследование. Полицейские рассказали, что уже пообщались со всеми участниками видеозаписи, и Витти отказался выдвигать любые обвинения.

Новоназначенный министр здравоохранения Саджид Джавид также отреагировал на инцидент, назвав его "ужасным и совершенно неприемлемым".

"Главный врач постоянно работает на благо страны... Мужчинам, которые так позорно себя повели, должно быть стыдно", — высказался он.

Отмечается, что в субботу группа людей устроила митинг у лондонской квартиры Витти. Ранее в его сторону звучали обвинения во лжи общественности о ситуации с COVID-19.

Напомним, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как поцеловал свою коллегу Джину Коладанджело, нарушив этим требование социальной дистанции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку