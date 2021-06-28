Хорватія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 28 червня

Хорватія - Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 1/8 фіналу Євро-2020 28 червня

Цього дня визначаться ще два чвертьфіналісти континентальної першості.

У понеділок, 28 червня, раунд плейоф Євро-2020 продовжиться ще двома матчами 1/8 фіналу. Цього дня Хорватія позмагається за путівку до чвертьфіналу з Іспанією, а чинні чемпіони світу французи гратимуть проти Швейцарії.

ТСН Проспорт розповідає уболівальникам, де можна подивитися матчі, та які прогнози букмекерів на ці поєдинки.

Де дивитися матч Хорватія - Іспанія (19:00)

Ігрова програма третього дня матчів 1/8 фіналу розпочнеться на стадіоні "Паркен" у Копенгагені, де зустрінуться Хорватія та Іспанія. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Хорватія - Іспанія

На думку букмекерів, очевидним фаворитом зустрічі є "Червона фурія". На перемогу команди Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.68. Нічия - 3.80. Успіх хорватів - 6.20.

На прохід збірної Іспанії в 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1.32. На вихід "картатих" до наступного раунду плейоф - 3.70.

Де дивитися матч Франція - Швейцарія (22:00)

В іншому поєдинку ігрового дня на Національному стадіоні в Бухаресті зіграють Франція та Швейцарія. Подивитися матч можна на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

Прогнози букмекерів на матч Франція - Швейцарія

Букмекери вважають абсолютним фаворитом поєдинку чинних переможців мундіалю. На тріумф підопічних Дідьє Дешама за підсумками 90 хвилин вони пропонують коефіцієнт 1.70. Нічия - 3.70. Вікторія "хрестоносців" в основний час - 5.90.

На вихід французів до наступної стадії турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1.29. На те, що до чвертьфіналу вийдуть швейцарці, коефіцієнт становить 3.90.

Переможець матчу Хорватія - Іспанія в 1/4 фіналу вийде на тріумфатора дуелі Франція - Швейцарія. Це буде перший чвертьфінальний поєдинок, він відбудеться 2 липня (19:00) у Санкт-Петербурзі.

Раніше до 1/4 фіналу континентальної першості вийшли Данія, Італія, Чехія та Бельгія.

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