Арнольд Шварценеггер раскрыл подробности развода, который длился десять лет

Актер договорился с бывшей об условиях развода.

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который недавно полностью раскритиковал церемонию "Оскар-2021", раскрыл детали своего развода.

Знаменитость вместе с племянницей Джона Кеннеди — журналисткой Марией Шрайвер состоял в браке 25 лет. Однако, в 2011 году, после празднования "серебряной" годовщины, Арнольд признался, что у него есть внебрачный сын от его домработницы. Пара сразу же подала на развод, однако официально брак так и не был расторгнут.

instagram.com/mariashriver

Недавно актер сообщил о том, что бракоразводный процесс, который длился десять лет, наконец почти завершено. Об этом пишет издание Just Jared. Так, отмечается, что Шварценеггер подал заявление с требованием обнародовать все документы, касающиеся этого дела.

Таким образом, бывшие должны разделить общие активы, составляющие более 400 миллионов долларов. Так как при бракосочетании пара не заключила никакого брачного договора, все состояния они поделят пополам.

Напомним, недавно также стало известно о разводе популярного ведущего Владимира Остапчука. С бывшей женой Еленой Войченко шоумен находился 12 лет в браке. Однако, после разрыва отношений пара до сих пор не может найти общего языка. Так, на днях ведущий заявил, что бывшая нарушает его график свиданий с детьми.

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