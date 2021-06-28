Владимир Остапчук заявил в полицию на экс-жену

Ведущий заявил, что Елена Войченко нарушает его график свиданий с детьми.

Украинский шоумен Владимир Остапчук вызвал полицию на экс-жену Елену Войченко из-за детей.

Так, вчера артист должен был встретиться с Эмилией и Эваном, впрочем, этого не произошло. Остапчук решил зафиксировать нарушение его родительских прав, которые, по его словам, происходят систематически. В Instagram-stories знаменитость запостил фото, на котором показал написанное им заявление на фоне полицейской машины.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучаться в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", — говорится в сообщении.

instagram.com/vova_ostapchuk

Также Владимир записал видео, где отметил, что из-за этого он очень переживает, впрочем, не собирается опускать руки.

"Как вы, наверное, уже догадались с предварительного сообщения, сегодня мне не удалось увидеться с детьми, это систематически происходит. Я это очень сильно переживаю, на самом деле, но я все равно буду добиваться законным способом быть таким же отцом, как и моя бывшая жена", — рассказал звезда.

Также телеведущий добавил, что Войченко подала в суд на алименты. Со своей стороны, Остапчук со всем согласился и выплачивает сумму регулярно. Фолловеры поддержали знаменитость в личных сообщениях. Некоторые комментарии Владимир также показал поклонникам.

instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, еще в апреле Владимир Остапчук пожаловался, что бывшая жена запрещает ему забирать детей. Шоумен ждал решения органов опеки по поводу графику воспитания детей.

Ранее ведущий ответил на обвинения Войченко, что он дает ей мало денег на детей и требует провести психическую экспертизу. Звезда доказал, что все не так, как рассказывает бывшая.

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