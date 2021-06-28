Володимир Остапчук заявив до поліції на ексдружину

Ведучий заявив, що Олена Войченко порушує його графік побачень з дітьми.

Український шоумен Володимир Остапчук викликав поліцію на ексдружину Олену Войченко через дітей.

Так, вчора артист мав зустрітися з Емілією та Еваном, втім, цього не сталося. Остапчук вирішив зафіксувати порушення його батьківських прав, які, за його словами, відбуваються систематично. В Instagram-stories знаменитість запостив фото, на якому показав написану ним заяву на тлі поліцейської автівки.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в пусті двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір’ю. На жаль, за такі порушення вимушений буду звертатися до суду, щоб захистити свої права", – йдеться в повідомленні.

instagram.com/vova_ostapchuk

Також Володимир записав відео, де зазначив, що через це він дуже переймається, втім, не збирається опускати руки.

"Як ви, напевно, вже здогадалися з попереднього повідомлення, сьогодні мені не вдалося побачитися з дітьми, це систематично відбувається. Я це дуже сильно переживаю, насправді, але я все одно буду добиватися законним способом бути таким же батьком, як і моя колишня дружина", – розповів зірка.

Також телеведучий додав, що Войченко подала до суду на аліменти. Зі свого боку, Остапчук з усім погодився та виплачує суму регулярно. Фоловери підтримали знаменитість в особистих повідомленнях. Деякі коментарі Володимир також показав прихильникам.

instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, ще у квітні Володимир Остапчук поскаржився, що ексдружина забороняє йому забирати дітей. Шоумен чекав на рішення органів опіки щодо графіку виховання дітей.

Раніше ведучий відповів на звинувачення Войченко, що він дає їй мало грошей на дітей і вимагає провести психічну експертизу. Зірка довів, що все не так, як розповідає колишня.

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