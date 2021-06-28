У Чехії торнадо забрав життя 6 людей, серед них 2-річна дитина

Зараз наслідки негоди ліквідовують.

На північному-заході Чехії пронісся торнадо. Він забрав життя щонайменше 6 людей.

Про це повідомляє видання České Noviny.

Зазначається, що на північному заході Чехії була буря з градом, а також торнадо. Наступного дня стало відомо, що в результаті негоди загинули п'ятеро людей. Пізніше була знайдена ще одна жертва - 2-річна дитина.



Найбільше від негоди постраждали села Груші, Лужице, Мікудбчиці та Моравська Нова Весь. Тисячі будинків було зруйновано і знеструмлено. За даними ЗМІ, 600 будинків зруйнувало вщент.

Нагадаємо, що в охопленому стихією регіоні у Чехії оголосили надзвичайний стан, під завалами шукають людей.

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