Оголена Cardi B оголосила про другу вагітність

Реперка повідомила новину, опублікувавши відверте фото.
Відома американська реперка Cardi B, справжнє ім’я якої Белкаліс Альманзар, оголосила, що невдовзі вдруге стане мамою.
28-річна артистка народить малюка своєму чоловіку, реперу Offset. Новину про поповнення зірка повідомила фанам на своїй сторінці в Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому постала оголена з білою фарбою на грудях та чималому животику.
"#2!" – написала виконавиця.
Всього за 6 годин фото реперки зібрало понад 8,3 млн вподобань та 157 тисяч коментарів. Приголомшені фани засипали артистку привітаннями.
- Кардіііі! Вітаю
- Я здогадувалася! Прийми вітання
- Вау! Оце так новина
Зауважимо, Cardi B та Offset одружилися 2017 року. Пара виховує дворічну доньку Калчер.
Нагадаємо, у вересні минулого року реперка вдруге подала на розлучення з чоловіком. За місяць артистка знову забрала заяву та помирилася з коханим.