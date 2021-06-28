Оголена Cardi B оголосила про другу вагітність

Реперка повідомила новину, опублікувавши відверте фото.

Відома американська реперка Cardi B, справжнє ім’я якої Белкаліс Альманзар, оголосила, що невдовзі вдруге стане мамою.

28-річна артистка народить малюка своєму чоловіку, реперу Offset. Новину про поповнення зірка повідомила фанам на своїй сторінці в Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому постала оголена з білою фарбою на грудях та чималому животику.

instagram.com/iamcardib

"#2!" – написала виконавиця.

Всього за 6 годин фото реперки зібрало понад 8,3 млн вподобань та 157 тисяч коментарів. Приголомшені фани засипали артистку привітаннями.

Кардіііі! Вітаю

Я здогадувалася! Прийми вітання

Вау! Оце так новина

Зауважимо, Cardi B та Offset одружилися 2017 року. Пара виховує дворічну доньку Калчер.

Нагадаємо, у вересні минулого року реперка вдруге подала на розлучення з чоловіком. За місяць артистка знову забрала заяву та помирилася з коханим.

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