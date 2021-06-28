Дворічна Єва потребує негайної допомоги

Дівчинка бореться з нейробластомою

Хвороба Єви стала для батьків справжнім шоком, адже до травня грайлива, весела дівчинка ніяк не виглядала на те, що в ній зріє пухлина і вже дає метастази в різні органи і ставить під загрозу її життя.

«3-го травня я помітила в неї шишку, ми подумали, що то просто забій, але минув тиждень і цей забій нікуди не подівся, а на другий тиждень ніби почав збільшуватися, і ми забили тривогу. Взяли направлення не до одного лікаря і дуже цьому раді, тому що одні казали мастити мазями і воно пройде, а інші сказали, що у вас рак і це 4 стадія, і то не шишка, а метастази!!!», - з жахом пригадує мама Єви.

Повірити у таке було вкрай важко, але довго оговтуватись від почутого не було часу, дитині потрібна була негайна допомога.

«Потім у нас була термінова госпіталізація. За цей період, який ми тут, нас майже повністю обстежили, і виявили дві вроджених пухлини великих розмірів в животику. Зробили біопсію (взяли клітини пухлини на дослідження) операція була складна, нам сказали, що шов буде всього 3 см, а вийшло цілих 10 см, була велика крововтрата, після якої моя дівчинка була під двома капельницями, зараз трішки стало краще, вона знову посміхається», - додає мама Єви.

Почати лікування потрібно негайно і українські медики вже розпочали, цей час батьки мають використати для збору коштів на продовження лікування за кордоном, адже випадок у Єви вкрай складний.

Реквізити для допомоги: Монобанк 4441 1144 1192 6163 Туз Сергій (тато Єви). ПриватБанк 5169 3600 1071 5526 (картка), UA713052990000026206902211523 (номер рахунку). Альфа-Банк 5355 5712 7807 2368 SERHII TUZ. Опубліковано Evochka Evochka Субота, 19 червня 2021 р.

«Тут нам сказали, що із 100 людей виживає всього 20, це дуже страшно, тому прошу вас, будь ласка, підтримуйте нас, ми без вас не справимось, допоможіть нам врятувати нашу дівчинку, і виїхати туди, де краща статистика, туди де скажуть, що Єва буде жити», - благає мама.

Зараз взятись за випадок дитини готова клініка в Іспанії, там справді рятують дітей із онкологіями навіть на 4-тих стадіях. Та і за лікування потрібно сплатити понад 260 тисяч євро. Тож зараз шанс дитини на життя дуже залежить від коштів.

«Це дуже великі суми, яких в нас немає, так як ми прості люди з маленького містечка. Зараз як ніколи нам потрібна ваша допомога», - додає жінка.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 4441 1144 1192 6163

ПриватБанк 5169 3600 1071 5526

Туз Сергій (тато Єви).

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