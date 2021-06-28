Двухлетняя Ева нуждается в немедленной помощи

Девочка борется с нейробластомой.

Болезнь Евы стала для родителей настоящим шоком, ведь до мая игривая, веселая девочка никак не выглядела на то, что в ней зреет опухоль и уже дает метастазы в различные органы и ставит под угрозу ее жизни.

«3 мая я заметила у нее шишку, мы подумали, что это просто ушиб, но прошла неделя и этот ушиб никуда не делся, а на вторую неделю будто начал увеличиваться, и мы забили тревогу. Взяли направление не к одному врачу и очень этому рады, потому что одни говорили мазать мазями и оно пройдет, а другие сказали, что у вас рак и это 4 стадия, и не шишка, а метастазы!!!», — с ужасом вспоминает мама Евы.

Поверить в такое было крайне трудно, но долго приходить в себя от услышанного не было времени, ребенку нужна была немедленная помощь.

«Потом у нас была срочная госпитализация. За этот период, который мы здесь, нас почти полностью обследовали и обнаружили две врожденных опухоли больших размеров в животике. Сделали биопсию (взяли клетки опухоли на исследование) операция была сложная, нам сказали, что шов будет всего 3 см, а получилось целых 10 см, была большая кровопотеря, после которой моя девочка была под двумя капельницами, сейчас немного стало лучше, она снова улыбается», — добавляет мама Евы.

Начать лечение нужно немедленно и украинские медики уже начали, это время родители должны использовать для сбора средств на продолжение лечения за границей, ведь случай у Евы крайне сложный.

Реквизиты для помощи: монобанк 4441 1144 1192 6163 Туз Сергей (папа Евы). ПриватБанк 5169 3600 1071 5526 (карта), UA713052990000026206902211523 (номер счета). Альфа-Банк 5355 5712 7807 2368 SERHII TUZ. Опубликовано Evochka Evochka Субботы, 19 июня 2021

«Здесь нам сказали, что из 100 человек выживает всего 20, это очень страшно, потому прошу вас, пожалуйста, поддерживайте нас, мы без вас не справимся, помогите нам спасти нашу девочку, и уехать туда, где лучше статистика, туда где скажут, что Ева будет жить», — умоляет мама.

Сейчас взяться за случай ребенка готова клиника в Испании, там действительно рятуюьт детей с онкологией даже на 4-х стадиях. Но за лечение нужно заплатить более 260 000 евро. Поэтому сейчас шанс ребенка на жизнь сильно зависит от средств.

«Это очень большие суммы, которых у нас нет, так как мы простые люди из маленького городка. Сейчас как никогда нам нужна ваша помощь», — добавляет женщина.

Реквизиты для помощи:

Монобанк 4441 1144 1192 6163

ПриватБанк 5169 3600 1071 5526

Туз Сергей (папа Евы).

Больше информации и реквизитов — https://www.facebook.com/profile.php?id=100068366004068

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