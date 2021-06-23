Где отдохнуть в Днепропетровской области: топ-5 невероятных локаций

Туристов ждут красивый поселок Старые Кодаки, "Днепровские Мальдивы" и Токовский водопад.

В Украину пришло долгожданное лето. Туристические локации Днепропетровской области с удовольствием встречают приезжих. На выбор у туристов десятки необычных мест, которые рассказывают об истории региона и погружают путешественников в местный колорит, тем самым создавая большую конкуренцию зарубежным курортам.

ТСН.ua составил список злачных уголков Днепропетровщины, куда можно поехать летом 2021 года.

Старые Кодаки

В 15 километрах от Днепра расположено одно из самых красивых мест области — поселок Старые Кодаки. Населенный пункт получил название в честь крепости "Кодак", которую здесь в 1635 году построили поляки. Примечательно, что в том же году ее разрушили казаки во главе с кошевым атаманом Иваном Сулимой. Замок впоследствии неоднократно восстанавливали и снова разрушали. По легенде, его камни сейчас формируют гранитный карьер, который расположен на территории села и примыкает к реке Днепр.

ТСН

В Старых Кодаках есть заброшенное кладбище, волшебной красоты холмы и местные рестораны, в которых туристы могут вкусно полакомиться. В двух километрах от поселка также расположен международный аэропорт "Днепр".

Добраться до Старых Кодаков можно автобусом №19. Отправляется он с площади Вокзальной в Днепре.

"Днепровские Мальдивы"

Рядом с городом Вольногорск расположилось чуть ли не самое необычное место региона — "Днепровские Мальдивы". Там есть озеро с бирюзовой водой и белоснежные дюны.

В 1961 году рядом с Вольногорском рабочие начали добывать рудные титано-циркониевые пески. Впоследствии здесь появились массивные белые дюны, которые привлекают своим видом приезжих.

Фото із соцмереж

Для туристов на "Мальдивах" оборудовали места, где они могут перекусить и выпить что-нибудь освежающее. Рядом с озером также есть прокат досок для виндсерфинга. Отправляясь на пляж, позаботьтесь об обуви. Местные говорят, что песок там хоть и красивый, но очень твердый.

Добраться на "Днепровские Мальдивы" можно электричкой "Днепр — Пятихатки". При этом ехать нужно не до конечной остановки. Нужно выйти на платформе “104 километр” и идти в сторону водоема.

Поселок Песчанка

В часе езды от Днепра, в окружении сосновых лесов, расположен поселок Песчанка. Там протекает река Самара, на берегу которой разместилось множество турбаз. Туристы приезжают сюда отдохнуть от городской суеты, оздоровиться и весело провести время.

Фото: nmsk.dp.ua

В Песчанке можно арендовать катамаран, каноэ или велосипед, вкусно пообедать в местных ресторанах. Кстати, к обустройству закусочных здесь подходят со вкусом: некоторые из них оформлены в традиционном украинском стиле.

Добраться до Песчанки можно автобусом №207. Отправляется он с площади Старомостовой в Днепре.

Токовский водопад

В Апостоловском районе есть каскадный водопад. Разместился он на реке Каменка — его высота 6 метров, протяженность — почти 30. Водоем окружен 30-метровыми гранитными скалами красного, серого и розового цветов. Историки говорят, что им вероятно 2,7 млн лет. В 17 веке рядом с водопадом находился зимовник атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Фото: discover.ua

Кроме того, недалеко от водоема расположено Каховское водохранилище, а также курган-могила атамана Ивана Сирко.

Добраться до Токовского водопада можно электричкой из Кривого Рога или Никополя. Выйти нужно на станции "Тик" и идти в направлении речной долины.

Мавринская площадь

Под Павлоградом кто-то оставил загадочные круги на полях. Местные говорят, что внеземные цивилизации сделали на земле рисунок, который очень напоминает... паука. И действительно — объяснить его происхождение все еще никто не может. Поэтому Мавринская площадь своей загадочностью ежегодно притягивает сотни туристов.

funtime.kiev.ua

Говорят, что на территории площади ни при каких осадках не задерживается вода и не приживаются деревья. Однако заметить загадочный рисунок паука на поле не так-то просто — для этого необходимо запустить в небо, например, дрон, который бы смог запечатлеть все с высоты.

Добраться на локацию можно автобусом. Курсирует он с Центрального автовокзала Днепра и едет прямо к поселку Межирич, где и расположена достопримечательность.

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