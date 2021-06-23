Де відпочити у Дніпропетровській області: топ-5 неймовірних локацій

На туристів чекають красиве селище Старі Кодаки, "Дніпровські Мальдіви" і Токівський водоспад.

До України завітало довгоочікуване літо. Туристичні локації Дніпропетровської області із задоволенням зустрічають приїжджих. На вибір у туристів десятки незвичайних місць, які розповідають про історію регіону і занурюють мандрівників в місцевий колорит, тим самим створюючи велику конкуренцію закордонним курортам.

ТСН.ua склав список злачних куточків Дніпропетровщини, куди можна поїхати влітку 2021 року.

Старі Кодаки

За 15 кілометрів від Дніпра розташоване одне з найкрасивіших місць області — селище Старі Кодаки. Населений пункт отримав назву на честь фортеці "Кодак", яку тут в 1635 році побудували поляки. Примітно, що того ж року її зруйнували козаки на чолі з Кошовим отаманом Іваном Сулимою. Замок згодом неодноразово відбудовували та знову руйнували. За легендою, його камені зараз формують гранітний кар'єр, який розташований на території села та примикає до річки Дніпро.

ТСН

У Старих Кодаках є занедбаний цвинтар, чарівної краси пагорби та місцеві ресторани, в яких туристи можуть смачно поласувати. За два кілометри від селища також розташований міжнародний аеропорт "Дніпро".

Дістатися до Старих Кодаків можна автобусом №19. Вирушає він з площі Вокзальній в Дніпрі.

"Дніпровські Мальдіви"

Поруч із містом Вільногірськ розташувалося чи не найбільш незвичне місце регіону — "Дніпровські Мальдіви". Там є озеро з бірюзовою водою і білосніжні дюни.

У 1961 році поряд із Вільногірськом робітники почали добувати рудні титано-цирконієві піски. Згодом тут з'явилися масивні білі дюни, які залучають своїм виглядом приїжджих.

Фото із соцмереж

Для туристів на "Мальдівах" обладнали місця, де вони можуть перекусити та випити що-небудь освіжаюче. Поруч з озером також є прокат дощок для віндсерфінгу. Вирушаючи на пляж, подбайте про взуття. Місцеві кажуть, що пісок там хоч і красивий, проте дуже твердий.

Дістатися на "Дніпровські Мальдіви" можна електричкою "Дніпро — П'ятихатки". Водночас їхати потрібно не до кінцевої зупинки. Потрібно вийти на платформі "104 кілометр" і йти в бік водойми.

Селище Піщанка

За годину їзди від Дніпра, в оточенні соснових лісів, розташоване селище Піщанка. Там протікає річка Самара, на березі якої розмістилося безліч турбаз. Туристи приїжджають сюди відпочити від міської метушні, оздоровитися і весело провести час.

Фото: nmsk.dp.ua

У Піщанці можна орендувати катамаран, каное або велосипед, смачно пообідати в місцевих ресторанах. До речі, до облаштування закусочних тут підходять зі смаком: деякі з них оформлені у традиційному українському стилі.

Дістатися до Піщанки можна автобусом №207. Вирушає він з площі Старовойтової в Дніпрі.

Токівський водоспад

В Апостолівському районі є каскадний водоспад. Розмістився він на річці Кам'янка — його висота 6 метрів, протяжність — майже 30. Водоймище оточено 30-метровими гранітними скелями червоного, сірого і рожевого кольорів. Історики кажуть, що їм імовірно 2,7 млн ​​років. У 17 столітті поряд з водоспадом був розташований зимівник отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

Фото: discover.ua

Крім того, недалеко від водойми розташоване Каховське водосховище, а також курган-могила отамана Івана Сірка.

Дістатися до Токовського водоспаду можна електричкою з Кривого Рогу або Нікополя. Вийти потрібно на станції "Тік" та йти в напрямку річкової долини.

Мавринський майдан

Під Павлоградом хтось залишив загадкові кола на полях. Місцеві кажуть, що позаземні цивілізації зробили на землі малюнок, який дуже нагадує... павука. І дійсно — пояснити його походження все ще ніхто не може. Тому Мавринський майдан своєю загадковістю щороку притягує сотні туристів.

funtime.kiev.ua

Подейкують, що на території майдану ні за яких опадів не затримується вода і не приживаються дерева. Проте помітити загадковий малюнок павука на полі не так-то й просто — для цього необхідно запустити в небо, наприклад, дрон, який би зміг відобразити все з висоти.

Дістатися на локацію можна автобусом. Курсує він з Центрального автовокзалу Дніпра і їде просто до селища Межиріч, де і розташована пам'ятка.

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